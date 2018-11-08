النقابات العمالية ببلجيكا تعلن دخولها فى إضراب عن العمل اليوم ولمدة 24 ساعة

كتب أحمد علوى

قرر الموظفون الذين يعملون فى المجلس البلدى والخدمات الاجتماعية البالغ عددها 19 قطاعا فى منطقة العاصمة بروكسل، وكذلك العاملين فى المستشفيات العامة التى تشكل جزءا من خطة ايريس، عمل إضراب لمدة 24 ساعة اليوم الخميس .

ووفقا لوسائل الإعلام البلجيكية، خرج بيان صحفى مشترك أمس الأربعاء، وقالت النقابات فيه إن ضغط العمل على أعضاء النقابة ببساطة "مرتفع للغاية " وأنهم يحصلون على "أجر بائس" فى مقابل ذلك ،حسب وصف البيان .

وصرح رودى دو كوستر من نقابة المهن الحرة المسيحية لوسائل الإعلام، قائلا "الزملاء الذين يقومون بوظائف مماثلة فى فلاندرز أو والونيا يكسبون ما بين 10% و 15% أكثر مما يكسبه العاملين فى نفس القطاع فى بروكسل .

وقال المسئول إن المناقشات التى دارت بينهم وبين الإدرات المعنية بالأمر فى محاولة للوصول لحل النزاع باءت جميعها بالفشل وواجهت صعوبات بالغة، وإنهم اتخذوا فى 11 أكتوبر الماضى إضراب لمدة ساعتين خطوة اولية، لكن دون جدوى"

وتقول النقابات إن"الخطوة التالية المحورية" هى تنظيم مظاهرة كبيرة وضخمة يسمع بها القاصى والدانى، وقال دو كوستر "لقد أصدرنا إخطار إضراب للسماح لأعضائنا بالاشتراك".