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المرور: حواجز حديدية بمحيط التحويلات بشارع القومية العربية لمنع الزحام

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:20 ص
المرور: حواجز حديدية بمحيط التحويلات بشارع القومية العربية لمنع الزحام حواجز حديدية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة ، حواجز حديدية لفصل حركة السيارات بمحيط التحويلات المرورية بشارع القومية العربية التى تستمر لثلاث سنوات لمنع التكدسات المرورية والزحام المتكرر بالمنطقة، بسبب البدء فى أعمال المرحلتين "الثانية والثالثة" لمحطتى مترو القومية و الدائرى، مع وضع لوحات إرشادية وانتشار للخدمات المرورية لإرشاد قائدى السيارات للإتجاهات الجديدة.

ووضعت الإدارة العامة للمرور والهيئة القومية للأنفاق والشركة المنفذة للمشروع ، العديد من التحويلات المرورية للبدء فى أعمال التنفيذ الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة لمحطتى القومية العربية والدائرى، ضمن مشروع الخط الثالث للشبكة القومية لمترو الأنفاق مع تدعيم المنطقة بالخدمات.

وتم إغلاق جزئى لشارع القومية العربية فى الإتجاهين بجوار الجزيرة الوسطى بعرض 25 م وطول 850 م بداية من شارع العروبة وحتى تقاطعه مع شارع البوهى مع ترك مسافة بعرض 6 م فى كلا الحارتين للسماح بالحركة المرورية .

وقامت اﻹدارة بترك مسافة لا تقل عن 20 مترا للدورانات لكل 150 مترا،  ووضع علامات إرشادية وعلامات مضيئة ليلاً قبل كل تحويلة بمسافة كافية  مع نشر الخدمات لمنع التكدسات المرورية وتسهيل حركة السيارات والمارة على أن يتم نشر الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة .

 

 

 


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