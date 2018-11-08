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الكويت تناشد المواطنين عدم الخروج إلا للضرورة حال سقوط أمطار غزيرة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:30 م
الكويت تناشد المواطنين عدم الخروج إلا للضرورة حال سقوط أمطار غزيرة أمطار غزيرة فى الكويت
الكويت(أ ش أ)
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دعا وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتى حسام الرومى، المواطنين والمقيمين، لتجنب الخروج من المنازل فى حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة، على خلفية توقعات الأرصاد بهطول أمطار غزيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة وسط موجة طقس سىء تضرب الكويت حاليا.

وقال الرومى - فى تصريح قبيل اجتماع اللجنة العليا للطوارئ اليوم الخميس، إنه سيتم خلال الاجتماع بحث أفضل السبل للتعامل مع هذه الموجة الموسمية من الطقس السىء وبخاصة فى ظل توقع هطول أمطار غزيرة حفاظا على سلامة المواطنين ولتلافى تعرض الشوارع للغرق، مشيرا إلى أن الشوارع ظلت مفتوحة أمس رغم الأمطار الغزيرة بسبب تكثيف عمل فرق الطوارئ فى المواقع المختلفة.

ومن جانبه، أوضح وزير الإعلام محمد الحبري حرص الوزارة على استقاء كافة المعلومات من جميع الجهات الحكومة المعنية لتقديم النصائح المناسبة للمواطنين.

يذكر أن إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، كانت قد توقعت زيادة فرص سقوط الأمطار فى الكويت اليوم وغدا، وأن موجة جديدة من عدم استقرار الطقس ستسود البلاد اعتبارا من بعد غد السبت لمدة 24 ساعة تكون معها الفرصة مهيأة لهطول أتدعو مطار غزيرة في بعض المناطق.

وفى السياق ذاته تمكن فريق الغوص الكويتى التابع للمبرة التطوعية البيئية من انتشال ستة قوارب غارقة في مارينا سوق شرق، ونادي الشعب البحري، بعد غرقها بسبب الأمطار والرياح الشديدة التي تعرضت لها الكويت مؤخرا.

وقال مسؤول العمليات البحرية في الفريق وليد الشطى - فى تصريح صحفى اليوم الخميس، إن الفريق تلقى بلاغات بوجود قوارب عدة غارقة؛ حيث قام على الفور بانتشالها؛ لإعاقتها الحركة وتسرب الوقود منها، ما يؤثر سلبا على بيئة المياه.

وأوضح الشطى أن الفريق استخدم الحقائب الهوائية، ومضخات سحب المياه؛ لتعويم القوارب والتمكن من إفراغ المياه منها وسحبها إلى المنزلق، ثم رفعها خارج البحر.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت شهدت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، سوءا في الأحوال الجوية؛ حيث أضاءت صواعق البرق الشديدة سماء الكويت، فيما تعرضت جميع محافظات الكويت الست إلى أمطار غزيرة، ما سبب تكدسات مرورية كبيرة على الطرق السريعة والرئيسية، خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى بعض المناطق، في حين أعلن مجلس الوزراء الكويتي الثلاثاء الماضي، تعطيل العمل في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، والمدارس والجامعات، بسبب سوء الأحوال الجوية.


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