الغرفة الفرنسية: نجاح كبير للشركات المصرية المشاركة فى المعارض الغذائية

كتب عبد الحليم سالم

حققت البعثة التجارية المصرية لباريس التى نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر فى المجال الزراعى والغذائى نجاحًا بارزًا.

وبحسب بيان الغرفة الفرنسية اليوم، كان الهدف من هذه البعثة إتاحة الفرصة أمام الشركات المصرية لاستكشاف السوق الفرنسي، والاستعلام عن متطلبات المنتجات المصرية والتعرف على اللوائح والمعايير الفرنسية اللازمة للتصدير لفرنسا، كما تناولت البعثة إمكانية النفاذ إلى الأسواق الأوروبية من خلال فرنسا.

وقام حسن بهنام مدير الغرفة الفرنسية، وسلمى العقر وحنان سامى، من مسئولى قطاع دعم الشركات بالغرفة، بمرافقة البعثة التى شارك بها 8 شركات مصرية متخصصة فى المجال الزراعى والغذائي.

وتضمنت البعثة برنامجًا حافلاً يشمل العديد من اللقاءات مع الشركات الفرنسية، ولقاءات عمل B2B، ومقابلات مع مديرى كبرى الأسواق والهايبر ماركت، بالإضافة إلى أديبتا ADEPTA ، جمعية مكونة من 240 شركة متخصصة فى المجال الزراعى والغذائى - ولقاءات مع مسئولى الغرفة التجارية فى باريس، وسفير مصر فى فرنسا إيهاب بدوى، وزيارتين لمعرض سيال، واجتماع مع مسئولى الغرفة التجارية العربية الفرنسية، وزيارة لسوق "رونجيس" RUNGISوهو أكبر سوق دولى فى المجال الزراعى والغذائي، وزيارة إلى مزرعة نموذجية، وغيرها من اللقاءات والزيارات .

ونظمت غرفة التجارة الفرنسية بمصر اجتماعًا مع مدير مكتب محاماة فرنسى متخصص فى التجارة الثنائية، ومن المميز أن للمكتب فرعًا فى القاهرة، خلال هذا الاجتماع طرحت الشركات المصرية المُشاركة فى البعثة العديد من الأسئلة المتنوعة حول القوانين والمعايير التى تنظم المعاملات التجارية بين مصر وفرنسا.

ويُعَد اللقاء مع سفير مصر فى فرنسا إيهاب بدوى من أهم اللقاءات لهذه البعثة، حيث استمعت الشركات المصرية إلى التوصيات التى قدمها السفير، وسجلت نصائحه لتطويعها وفقًا للوسائل التى يجب تطبيقها لإنجاح عمليات تصديرالفواكه والخضروات إلى فرنسا.

وهنأ السفير إيهاب بدوى غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر على مبادرتها وجهودها لصالح تطوير العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.

واستطاعت الشركات المصرية أيضًا زيارة السوق الدولى رونجيس، وهى أكبر منصة لبيع المنتجات الزراعية والغذائية مثل الأسماك واللحوم والفواكه والخضروات للمهنيين وتجار التجزئة. وتدير شركة "سماريس" SEMMARISسوق رونجيس الذى يضم 12000 موظف، وقد قام المدير التنفيذى شخصياً بمرافقة الوفد المصرى خلال الزيارة.

وأعربت الشركات الفرنسية عن مدى تقديرها للمنتجات المصرية، كما أعربت عن اهتمامها بالفواكه والخضراوات على وجه الخصوص ورغبتها فى تنويع وزيادة وارداتها من مصر.

عقب نجاح البعثة أعلن المدير العام للغرفة الفرنسية بمصر إن رئيس الغرفة محمود القيسى وافق على تنظيم بعثات مماثلة أخرى فى المستقبل، فى مختلف القطاعات، من أجل المساهمة فى زيادة حجم الصادرات المصرية لفرنسا.