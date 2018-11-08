"العمل السعودية": إعطاء العامل المنتهى عقد عمله وقت كاف للبحث عن عمل آخر

كتب محمود راغب

شددت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، على ضرورة أن يعطى صاحب العمل العامل الوافد قبل انتهاء عقد عمله الوقت اللازم المنصوص عليه قانونا للبحث عن عمل آخر عند نقل الكفالة، فضلا عن إعطاءه – بناء على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، موضحا بها تاريخ بداية العمل وانتهاءه ، فضلا عن طبيعة عمله وأجره.

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة العمل السعودية، ضرورة التزام صاحب العمل بذلك، على أن يعيد العامل جميع ما أودعه لدية من شهادات ووثائق، وأن يمتنع عن أى قول أو فعل يمس كرامة العامل.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان، عبر المستشار العمالى عثمان رمضان بمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة.