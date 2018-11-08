video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"العمل السعودية": إعطاء العامل المنتهى عقد عمله وقت كاف للبحث عن عمل آخر

الخميس، 08 نوفمبر 2018 08:40 ص
"العمل السعودية": إعطاء العامل المنتهى عقد عمله وقت كاف للبحث عن عمل آخر وزير القوى العاملة محمد سعفان
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
شددت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، على ضرورة أن يعطى صاحب العمل العامل الوافد قبل انتهاء عقد عمله الوقت اللازم المنصوص عليه قانونا للبحث عن عمل آخر عند نقل الكفالة، فضلا عن إعطاءه – بناء على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، موضحا بها تاريخ بداية العمل وانتهاءه ، فضلا عن طبيعة عمله وأجره.
 
وأكد المتحدث الرسمى لوزارة العمل السعودية، ضرورة التزام صاحب العمل بذلك، على أن يعيد العامل جميع ما أودعه لدية من شهادات ووثائق، وأن يمتنع عن أى قول أو فعل يمس كرامة العامل.
 
جاء ذلك فى تقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان، عبر المستشار العمالى عثمان رمضان بمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"القوى العاملة": اليوم أخر موعد للراغبين فى التدريب بالخدمات البترولية

القوى العامله

اخبار القوى العامله

السعوديه

عامل




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة