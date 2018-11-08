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العثور على جثة سابعة تحت أنقاض مبنيين منهارين فى مرسيليا بفرنسا

الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:00 م
العثور على جثة سابعة تحت أنقاض مبنيين منهارين فى مرسيليا بفرنسا الشرطة الفرنسية
رويترز
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قال جون كلود جودان رئيس بلدية مدينة مرسيليا الفرنسية وخدمات الإطفاء إن جثة سابعة انتشلت من تحت أنقاض مبنيين انهارا هذا الأسبوع فى المدينة.

وانهار المبنيان صباح يوم الاثنين ومنذ ذلك الحين تمشط فرق الطوارئ الأنقاض بحثا عن محاصرين تحتها.

وتوقعت السلطات فى البداية أن ثمانية أشخاص ربما يكونون تحت الحطام.

وقالت فرق الإنقاذ إن الانهيار تسبب فى تعريض بنايات أخرى مجاورة فى ذات الشارع للخطر مما عقد من عملهم.

وقالت السلطات إنها تحقق للتوصل لسبب انهيار المبنيين اللذين وصفهما سكان بالمنطقة بأنهما كانا بحاجة للترميم.

 

 


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