"الصيادلة" ترفض مقترحات "الأعلى للجامعات" بشأن قانون مزاولة مهنة الطب

كتبت آية دعبس

رفضت نقابة صيادلة مصر المقترحات المقدمة من المجلس الأعلى للجامعات، بشأن تعديل قانون مزاولة مهنة الطب طبقا لقانون رقم 415 لسنه 1954.

قال الدكتور محي عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس إتحاد الصيادلة العرب، إن جموع الصيادلة رفضوا تلك التعديلات المقترحات المقدمة من المجلس الأعلى للجامعات.. مشيراً إلي أنه سوف يرسل خطابًا لمجلس النواب برفض المقترح، بناء على رأى جموع الصيادلة من خلال الاستبيان الذي تم عمله اليوم.

أكد نقيب عام صيادلة مصر، أن مناقشه المقترحات لا تعبر عن الموافقة، مضيفا أن ما يهمه هو المصلحة العليا لجموع الصيادلة التى تعتبر هدف النقابة الأول.

وأوضح أن من أهم المقترحات المقدمة كيفية تجديد تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمدة الزمنية اللازمة لتجديد الترخيص وشروط ومعايير ومطالبات الترخيص، بالإضافة الى الجهة المسئولة عن اعتماد تلك الشروط والمعايير والتأكد من تحققها.

يذكر ان مجلس النواب يناقش مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، لتعديل قانون مزاولة مهنة الطب طبقا لقانون رقم415 لسنه 1954، وقد أرسل المجلس الأعلى للجامعات خطابا للنقابة العامة الصيادلة بشان تقديم مقترحات لتطوير المهنة.