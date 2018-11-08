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السياحة ودورها فى تنمية المجتمعات.. ندوة بقسم اللغة الأسبانية بـ آداب حلوان

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:53 م
السياحة ودورها فى تنمية المجتمعات.. ندوة بقسم اللغة الأسبانية بـ آداب حلوان جانب من الندوة
وائل ربيعى
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نظم قسم اللغة الأسبانية بكلية الأداب بجامعة حلوان ندوة ثقافية بعنوان "السياحة ودورها فى تنمية المجتمعات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بحضور رفائيل البرتو بينتيميا تشيريبوجا سفير دولة الإكوادور، وكيفين اونكوتش المستشار الثقافى للسفارة .

واستقبل الوفد الدكتور ماجد نجم  مؤكدا على أن هذه الندوة تاتى ضمن احتفال سفارة  دولة الاكوادور باسبوعها الثقافي، موضحا أن  الجامعة  تحرص على نشر الثقافة بين طلابها فى جميع الكليات وتأكيد على أهمية إعداد الطلاب لدراسة الثقافات الأخرى والإستفادة منها من خلال فتح مجالات للحوار والمناقشة بين الطلاب والجهات الدولية لتنمية قدراتهم على التواصل والاتصال .

وأضافت الدكتورة سهير عبد السلام عميدة كلية الأداب أن الندوة تضمنت  عرض فيلم وثائقى عن اهم المعالم السياحية فى الاكوادور وخصوصا فى منطقتى الأمازون والانديز ، حيث هدفت الندوة إلى زيادة الوعى بأهمية السياحة فى تطوير وتنمية المجتمعات،  صناعة السياحة ودورها كاحدى القوى الناعمة فى التقريب بين الشعوب ، اهمية التسويق السياحى فى زيادة معدلات السائحين .

وأوضحت الدكتورة سلوى محمود رئيس قسم اللغة الإسبانية بالكلية ان الندوة تضمنت عدة محاور منها انواع الدعاية السياحية،  انواع السياحة، دور قطاع السياحة فى تنمية المجتمع ، استغلال الموارد البشرية والمالية فى تطوير البنية التحتية، السياحة ودورها فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى.

 


 

 

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