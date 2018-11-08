السعودية تقدم عرضا بمليار دولار للشراكة مع مجموعة دينيل الجنوب أفريقية

رويترز

قال مصدر مطلع إن السعودية قدمت عرضا بمليار دولار للدخول فى شراكة واسعة النطاق مع مجموعة دينيل الدفاعية الجنوب أفريقية المملوكة للدولة تشمل امتلاك حصة أقلية فى مشروع مشترك مع راينميتال الألمانية.

وتسعى السعودية إلى الدخول فى شراكات لتطوير صناعة الدفاع المحلية وتستهدف توجيه نصف إنفاقها العسكرى إلى مصادر محلية بحلول عام 2030.

وبحسب المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المحادثات، فإن السعودية تستهدف شراء حصة مجموعة دينيل فى راينميتال دينيل للذخيرة والتي تبلغ 49%.