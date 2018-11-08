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السجن 3 سنوات لـ3 متهمين والحبس سنة لحدث بتهمة سرقة توك توك بالخليفة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:24 م
السجن 3 سنوات لـ3 متهمين والحبس سنة لحدث بتهمة سرقة توك توك بالخليفة السجن لـ3 متهمين بتهمة سرقة توك توك بالخليفة
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات  القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة حدث بالحبس سنة، لاتهامهم بالشروع فى سرقة توك توك، بدائرة قسم الخليفة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار  محمود رفعت،  وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا و عبد العزيز محمد حبيب وعلاء الدين كمال، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف ومحمد صابر.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين "محمود جمال ، وفاطمة اسماعيل،  ومجدي عوض، ومحمد عيد"، بالشروع في سرقة دراجة نارية " توك توك " مملوكة للمجني عليه محمد صلاح،  وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه  الواقع عليه، بأن استوقفه الأول والثانية واستقلا معه دراجته الأجرة،  واستدرجاه إلى حيث كمن له باقي المتهمين،  وما أن ظفروا به حتي انقض عليه المتهم الأول  وقيده بحبل، وأشهرا الثالث والرابع سكين وهددوه وبثوا الرعب في نفسه للاستيلاء علي الدراجة النارية.
 
 
 

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