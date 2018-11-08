السبت.. محافظة القليوبية تعقد الملتقى الإقليمى الأول لشباب الجامعات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، تنظيم الملتقى الإقليمي الاول لشباب الجامعات المصرية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي تحت شعار "الثقافة والشباب فى المواجهة"، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة والذى سيعقد يوم السبت الموافق 10 نوفمبر، الساعة الثانية عشر ظهرا، بقصر ثقافة القناطر الخيرية.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، أنه تم توجيه الدعوة لرؤساء جامعات القاهرة الكبري وشمال الصعيد للمشاركة في الملتقي، إلى جانب دعوى وزيرة الثقافة، إلى جانب مشاركة أكثر من 700 طالب وطالبة من عدد من الجامعات المصرية لنشر الوعى الثقافي بين الشباب.

وأوضح المحافظ، أن جدول الملتقي سيتضمن مجموعة من الطلاب المتحدثين إلى جانب جانب كلمة لوزيرة الثقافة وكلمات موجزة لرؤساء الجامعات المشاركين، ويختتم الملتقي بفتح باب الاسئلة للمشاركين.