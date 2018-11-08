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الحكومة اليمنية: تحرير مدينة الحديدة وميناؤها ضرورة ملحة لرفع معاناة اليمنيين

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:04 ص
الحكومة اليمنية: تحرير مدينة الحديدة وميناؤها ضرورة ملحة لرفع معاناة اليمنيين قوات الجيش اليمنى
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أكد الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتحرير محافظة الحديدة كحق أصيل للحكومة من أجل تحرير كافة الأراضي اليمنية.

واعتبر بادي ـ في تصريح صحفي أوردته قناة "العربية ـ الحدث" الفضائية مساء اليوم الأربعاء - أن ما تم تحقيقه من انتصارات نوعيه لتحرير المدينة وميناؤها أصبح ضرورة إنسانية وعسكرية ملحة لرفع معاناة اليمنيين وتدفق الواردات والمواد اللازمة والإغاثة ودعم موارد الحكومة.

وأوضح أن مليشيات الحوثي تعمدت وضع الأسلحة الثقيلة بداخل الأحياء السكنية والمكتظة بالسكان، وتجريف الطرق الرئيسية بالمدينة ما يؤثر على حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية والإغاثية، وهناك تعمد من قبل المليشيات الحوثية على استهداف المدنيين.

وأضاف "أن المليشيات بدأت بتنفيذ خططها الإرهابية نتيجة الخسائر الكبيرة التي منيت بها، وتضمنت الخطط تفخيخ المباني الحكومية والمقدرات الوطنية كميناء الحديدة، وهناك نوايا إرهابية باستهداف خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وتفجير خزان (صافر) العائم برأس عيسى والذي يحوي ما يقارب مليون برميل من النفط الخام ما قد يتسبب بكارثية بيئية واقتصادية لليمن ودول المنطقة".

وأكد بادي، استمرار تسهيل منح التصاريح البحرية لميناء الحديدة من قبل قياده القوات المشتركة للتحالف، وكذلك استمرار تأمين الممرات الآمنة من وإلى الحديدة، وتحميل المليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي تجاه انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني أو أي أعمال إرهابية تخطط لارتكابها لتدمير مقدرات الشعب الاقتصادية والبنية التحتية بالحديدة وكافة المحافظات.


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