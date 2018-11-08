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الجامعة العربية تشارك فى "عمومية " الإتحاد العربى للمحاربين القدماء

الخميس، 08 نوفمبر 2018 04:30 م
الجامعة العربية تشارك فى "عمومية " الإتحاد العربى للمحاربين القدماء جامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر
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تشارك جامعة الدول العربية فى أعمال الدورة 27 للجمعية العمومية ،   ومجلس إدارة الاتحاد العربي للمحاربين القدامى ،   وضحايا الحرب والذى تستضيفه جمعية العسكريين المتقاعدين في الإمارات خلال الفترة من 11 حتى 13 نوفمبر الحالي ،وذلك تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،   نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية . 
 
يمثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، طارق عبدالسلام، مدير الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي بجامعة الدول العربية ، ويشارك فى أعمال  الدورة 17 وفدا ًمن 13 دولة عربية يمثلون الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأعضاء في الاتحاد إلى جانب رئيس الفيدرالية العالمية لضحايا الحرب .
 
ويعتبر الاتحاد العربى للمحاربين القدامى وضحايا الحرب منظمة عربية غير حكومية مقرها الدائم القاهرة ويرأسها اللواء أ.ح/ مصطفى خميس فرحات ، ونطاق  عمله الجغرافى الوطن العربى ،  ويهدف الاتحاد – الذي تأسس في 20 فبراير 1960 في القاهرة – إلى تعزيز الروابط والتآخي بين الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والروابط الأعضاء في الإتحاد وهو عضو في الفيدرالية العالمية للمحاربين القدامى.
 
يذكر أن جمعية العسكريين المتقاعدين في الامارات  ،  تأسست في الأول من أكتوبر عام 2002 بمباركة ودعم من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .
وتهدف الجمعية إلى تعزيز روح الانتماء والولاء الوطني والمسؤولية الجماعية والنهوض بمستوى الوعي الإجتماعي لدى الأعضاء وتشجيعهم على الاستمرار بالعطاء للوطن والمجتمع ورعاية المواطنين العسكريين المتقاعدين من جميع الرتب ممن خدموا في وزارتي الدفاع والداخلية والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية الأخرى.

 

 


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