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الجامعة العربية تشارك بالجمعية العمومية الـ27 للاتحاد العربى للمحاربين القدماء

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:05 م
الجامعة العربية تشارك بالجمعية العمومية الـ27 للاتحاد العربى للمحاربين القدماء طارق عبد السلام
كتب زكى القاضى
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تشارك جامعة الدول العربية فى أعمال الدورة 27 للجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب التي ستقام خلال الفترة من 11 حتى 13 نوفمبر الجاري بالعاصمة أبو ظبى تحت رعاية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. 
 
ويمثل الأمين العام لجامعة الدول العربية الوزير المفوض طارق عبد السلام مدير الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي بجامعة الدول العربية، ويشارك فى أعمال الدورة 17 وفد من 13 دولة عربية يمثلون الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأعضاء في الاتحاد إلى جانب رئيس الفيدرالية العالمية لضحايا الحرب.
 
ويعتبر الاتحاد العربى للمحاربين القدامى وضحايا الحرب منظمة عربية غير حكومية مقرها الدائم القاهرة ويرأسها اللواء أركان حرب مصطفى خميس فرحات.
 
ويهدف الاتحاد – الذي تأسس في 20 فبراير 1960 في القاهرة إلى تعزيز الروابط والتآخي بين الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والروابط الأعضاء في الاتحاد وهو عضو في الفيدرالية العالمية للمحاربين القدامى.
 
يذكر أن جمعية العسكريين المتقاعدين في الدولة تأسست في الأول من أكتوبر عام 2002 بمباركة ودعم من الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
 
وتهدف الجمعية إلى تعزيز روح الانتماء والولاء الوطني والمسؤولية الجماعية والنهوض بمستوى الوعي الاجتماعي لدى الأعضاء وتشجيعهم على الاستمرار بالعطاء للوطن والمجتمع ورعاية المواطنين العسكريين المتقاعدين من جميع الرتب ممن خدموا في وزارتي الدفاع والداخلية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى.
 
 

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الجامعة العربية

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