الجامعة الأمريكية توقع اتفاقية تعاون مع شركة لتجميل برج المياه أمام حرمها

كتب وائل ربيعى

قامت الجامعة الأمريكية بتوقيع اتفاقية مع شركة تعمير، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر- لتجميل برج المياه الموجود خارج حرم الجامعة بالقاهرة الجديدة وتحويله لعمل فني.

وسيتم اعتماد التصميم الجديد للبرج من خلال مسابقة تمنح فرصة لفرق من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة المتخصصين في التصميم والعمارة وإدارة الأعمال لتقديم التصميمات والدراسات الكاملة المقترحة للمشروع والتي يجب أن تعكس أحدث الاتجاهات في عالم التصميم والعمارة، وستقوم شركة تعمير بتمويل تنفيذ التصميم الفائز.

وفى إطار إبراز التجربة المهمة التى تقدمها المسابقة والتي تعطي الطلاب الفرصة لتلقي خبرة عملية خارج قاعات الدرس، تقول الدكتورة ماجدة مصطفى، أستاذ مشارك بقسم الهندسة الإنشائية والمعمارية وأحد ممثلي لجنة تجميل برج المياه بالقاهرة الجديدة، "نسعى لتعليم الطلاب القدرة على العمل في ظل ميزانية صارمة وضمن حدود الصفات الخاصة بعلامة تجارية محددة، مما يساهم في إعدادهم وتأهيلهم لظروف سوق العمل."

وكجزء من المشروع، سيقوم الطلاب المشاركين في المسابقة بتقديم مخطوطات هندسية ورسومات معمارية ونماذج مجسمة للتصميم ودراسة الميزانية بالإضافة إلى تصميم المشروع، كما ستقوم لجنة مكونة من ممثلين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وشركة تعمير ومهندسين تخطيط من الوحدة المحلية للقاهرة الجديدة باختيار ثلاثة متسابقين لترشيحهم للمرحلة النهائية، ليقوم مجلس إدارة شركة تعمير بالإعلان عن الفائز بالمسابقة.

في هذا السياق، قال أنطوان الخورى - العضو المنتدب لشركة تعمير: "أصبحت المنافسة قوية وفي ازدياد مستمر في العالم، وبدون خلق أجيال موهوبة ومبدعة في مجال العمارة، سيكون مصير مصر هو التأخر معماريًا، لهذا السبب نهتم بضرورة دعم تلك المسابقات وعقد المزيد من الشراكات."

وتكون المشاركة في المسابقة متاحة لكافة الطلاب من مختلف المجالات بما فيها الهندسة وإدارة الأعمال وتصميم الجرافيك والعمارة والتسويق، وصرحت مها جندي -المدير التنفيذي لمركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وأحد ممثلي لجنة تجميل برج المياه بالقاهرة الجديدة - قائلة: "تقوم هذه المسابقات بتوعية الطلاب بأحدث التطورات في السوق مما يؤهلهم لسوق العمل ويجعلهم متميزين في السوق المصري."

وأضافت جندي: "بفتح باب المسابقة لهذه الشريحة الطلابية الكبيرة، فإننا سنتمكن من تقديم هذه التجربة المتكاملة التي تمثل محاكاة لتنفيذ المشروع في الحقيقة والتي تتيح للطلاب تطوير مفاهيم عملية أكثر تتعلق بمتطلبات الأسواق، كما تنقل لهم الخبرة الكافية للعمل وفقا للمقاييس الجمالية للمعمار والتي تتسم بالعملية في نفس الوقت."

وتمنح المسابقة جائزة مالية لاثنين من الفرق المشاركة، بينما سيحصل الفريق الفائز على فرصة الذهاب في رحلة تثقيفية وتعليمية لبيروت، تعد تلك الرحلة منحة قصيرة الأمد للعمل مع شركة سوليدير، المتخصصة في مجال التصميم والعمارة وذات العمل البارز في إعادة إعمار الأحياء وإعادة تصميم منطقة وسط بيروت بعد الحرب.

ويهدف مشروع تجميل برج المياه إلى خدمة المجتمع من خلال إنشاء معالم جديدة لمدينة القاهرة الجديدة لتدوم طويلًا، بينما تطمح المسابقة إلى أن يعمل البرج كمصدر للإلهام لسكان المنطقة والأجيال القادمة من الطلاب ليبدعوا ويسهموا في تطوير المجتمع، تقول الدكتورة نجلاء سمير، أستاذ مشارك بقسم الفنون وأحد أعضاء هيئة التدريس بلجنة تجميل برج المياه بالقاهرة الجديدة، "سيشعر مجتمع القاهرة الجديدة بعد تنفيذ هذا المشروع بأن شيئاً ما قد حدث، فقد كان حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير هو قلب الحركة الثقافية بمنطقة وسط البلد والأن لدينا الفرصة للقيام بنفس الشيء في القاهرة الجديدة."