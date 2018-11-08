التعليم العالى: تقدم ملحوظ ببعض الجامعات بتصنيف التايمز البريطانى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عمرو عدلى، نائب الوزير لشئون الجامعات ورئيس لجنة "مساعدة الجامعات المصرية على تحسين التصنيف الدولى" حول تقدم ملحوظ فى تصنيف الجامعات الخاص بالتخصصات المختلفة بتصنيف: (Times Higher Education Ranking 2018) مقارنة بالعام الماضى فى تخصصات العلوم الفيزيائية، والعلوم الطبية والإكلينيكية، والعلوم الحياتية.

وأشار التقرير إلى أنه لأول مرة تم تصنيف 11 جامعة مصرية من الـ 19 المدرجين فى قائمة أفضل الجامعات في تخصص "العلوم الفيزيائية" حيث صنفت جامعة بنى سويف ضمن أفضل 301-400 جامعة في هذا القطاع، وجاءت جامعة سوهاج ضمن أفضل 401-500 جامعة، وبنها ضمن أفضل 501 ـ 600 جامعة، وجامعات الأمريكية والمنصورة وجنوب الوادى وطنطا ضمن أفضل 601 ـ 800 جامعة، وجامعات الإسكندرية وأسيوط والقاهرة وحلوان والمنوفية والمنيا وقناة السويس والزقازيق فى المرتبة +801.

كما أوضح التقرير إدراج عدد من الجامعات المصرية فى التصنيف فى تخصص "العلوم الطبية والإكلينيكية" حيث جاءت جامعة قناة السويس ضمن أفضل 201 ـ 250 جامعة، وجامعتى القاهرة والمنصورة ضمن قائمة أفضل 251-300، وجامعات عين شمس والإسكندرية وحلوان ضمن قائمة أفضل 501 ـ 600 جامعة، وجامعات الأزهر وأسيوط وبنى سويف والمنوفية والمنيا وطنطا والزقازيق فى المرتبة +601.

وأضاف التقرير أنه فى "تخصص العلوم الحياتية" صنفت جامعتى الإسكندرية وطنطا ضمن قائمة أفضل 501-600 جامعة، وجامعات عين شمس والأزهر وأسيوط وبنى سويف والقاهرة وكفر الشيخ والمنصورة وقناة السويس فى المرتبة +601.

وأوضح عبد الغفار أن هذا النجاح للجامعات المصرية فى التصنيف الدولي يرجع إلى إصرار منظومة التعليم الجامعى فى مصر على تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية فى التصنيف الدولي للجامعات، والتقدم الملحوظ على مستوى تنفيذ خطة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، مشيرًا إلى الجهود المتميزة التي بذلتها الجامعات المصرية بالتعاون مع اللجنة التى شكلتها الوزارة لتقديم الدعم للجامعات فى هذا الملف المهم، موضحاً أن اللجنة نظمت العديد من ورش العمل، بمشاركة ممثلي الجامعات والمراكز البحثية وخبراء من مختلف دول العالم.

جدير بالذكر أن عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف Times Higher Education البريطاني ارتفع ليصل إلى 19 جامعة مصرية بين أفضل 1200 جامعة شملها التصنيف من بين 25000 جامعة على مستوى العالم مقارنة بالأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الجامعات المصرية 9 جامعات عام 2018، و 8 جامعات عام 2017، و 3 جامعات عام 2016.