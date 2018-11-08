وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال فرضت أثناء عملية الهدم طوقا عسكريا محكما في محيط المنطقة.



من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، بلدة "أبو ديس" شرق القدس المحتلة، ودمرت نصبا تذكاريا وسط البلدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هدمت النصب التذكارى لـ "الشهيد محمد لافى" وسط أبو ديس، عقب اقتحامها القرية.

