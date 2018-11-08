الأمين العام لـ"الانتربول": قواعد المنظمة تمنعنى من التحقيق فى مصير رئيسها السابق

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صرّح الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، يورجن ستوك، بأن قواعد المنظمة الدولية تمنعه من التحقيق فى مصير رئيس الانتربول السابق الذى اختفى فى سبتمبر الماضى خلال رحلة له إلى الصين.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن ستوك قوله فى تصريحات له اليوم الخميس حول اختفاء رئيس منظمة الشرطة الدولية السابق مينج هونج وى أنه "شجّع" السلطات الصينية على توفير مزيد من المعلومات حول القضية لكنه لا يستطيع القيام بالمزيد.

وأوضحت الشبكة أن تصريحات ستوك جاءت خلال كلمة له إلى الصحفيين قبل الاجتماع العام للمنظمة فى الفترة ما بين 18 وحتى 21 نوفمبر الجارى التى سيتم خلالها انتخاب رئيس جديد لها بدلاً من مينج هونج وى الذى قال ستوك إنه قدم خطاب استقالته إلى الانتربول.

وصرّح ستوك بأن المنظمة "ليس من شأنها أن تحكم الدول الأعضاء".

يُذكر أن رئيس الإنتربول المختفى يبلغ من العمر 64 عاماً وتولى منصبه فى نوفمبر من عام 2016، ومن المفترض أن تنتهى فترة رئاسته للانتربول فى 2020.