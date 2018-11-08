الأمن اليمنى فى مأرب يحبط عملية كبيرة لتهريب العملات تابعة للحوثيين

وكالات الأنباء

أحبطت أجهزة الأمن بمحافظة مأرب، شرق اليمن، تهريب مليونين و610 ألف دولار أمريكى ونحو 9 ملايين ريال سعودى فى عمليتين مختلفتين .

وقال مدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المدانى " لوكالة الأنباء اليمنية" : إن أفرادًا من منتسبى الأمن فى مديرية الجوبة ضبطوا مبلغ اثنين مليون و610 آلاف دولار فى سيارة وتم ضبط المتهمين، فيما تمكنت إحدى نقاط الحزام الأمنى لعاصمة المحافظة وعلى طريق مأرب صنعاء من ضبط تسعة ملايين ريال سعودى غير مصرحة هُربت فى شنطة ملابس على متن سيارة وضبط سائق السيارة".

وأشار المدانى إلى أن ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران دأبت على المضاربة بالعملة الصعبة فى المحافظات المحررة وتهريبها إلى صنعاء بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، موضحاً أن مثل هذه العمليات تؤدى إلى انهيار الريال اليمنى وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية وزيادة معاناة الناس والمواطنين اليمنيين فى إطار مشروع الميليشيات الانقلابية الذى يوزع الموت والخراب على الشعب اليمني.