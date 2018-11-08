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الأقصر تواصل حملات النظافة قبل الموسم السياحى وترفع 15 طنا من القمامة الصلبة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:12 م
الأقصر تواصل حملات النظافة قبل الموسم السياحى وترفع 15 طنا من القمامة الصلبة حملات ازاله القمامه
الأقصر – أحمد مرعى
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تابعت هدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، فى الأقصر، أعمال حملة مكثفة للنظافة ورفع تراكمات القمامة التى نظمها حى جنوب لليوم الثانى على التوالى، بقيادة مدحت عبد العال حماد رئيس الحى، وبالتنسيق مع محمد مدحت نائب مسئول قطاع النظافة بالحى، حيث تم إزالة التراكمات بدءا من مستشفى رؤية للعيون مرورا بمنطقة السنترال الجديد وصولا إلى منطقة مزلقان نجع الخطباء.

ورفعت الحملة أطنانا من القمامة والمخلفات من تلك المنطقة، حيث تم رفع 15 طن تراكمات، وناشد المجلس أهالى المنطقة بالحفاظ على استمرارية نظافة المكان، حيث أن هذه الحملة تأتى فى إطار استكمال تنفيذ خطة مدينة الأقصر للنظافة العامة وحركة التجميل والتطوير التى تشهدها المدينة ، خلال تلك الفترة، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بتضافر ومضاعفة كافة الجهود من كافة الأحياء والقطاعات فى التعامل مع ملف منظومة النظافة العامة.

وفى مدينة الطود العميد محمد عياد رئيس المدينة أعمال حملات النظافة والتجميل والاشغالات المكثفة والمستمرة، والتى تم خلالها القيام بأعمال نظافة ورفع تراكمات الاتربة بجانبى الشارع الرئيسى بمدينة الطود، بدءا من مدخل مدينة الطود مرورا بنجع مكى وأبوبكر وابوجوهر والحسينات وأبو النور والعلاليم والعمدة والساحة الجيلانيه، مؤكدا على استمرارية العمل بكافة أنحاء المدينة وكذلك القرى التابعة للمركز.

 
محافظة الأقصر تواصل حملات النظافة بالمدن قبل الموسم السياحي (2)
محافظة الأقصر تواصل حملات النظافة بالمدن قبل الموسم السياحي

محافظة الأقصر تواصل حملات النظافة بالمدن قبل الموسم السياحي (3)
محافظة الأقصر تواصل حملات النظافة بالمدن قبل الموسم السياحي 
 
 

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