الأفريقى للتنمية: مصر تتبنى مطالب القارة بالمحافل الدولية ودورها محورى

كتب عبد الحليم سالم

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول السياسات والاستثمارات الافريقية ضمن مبادرة مجموعة العشرين حول الشراكة مع أفريقيا، وذلك خلال منتدى افريقيا للاستثمار بمدينة جوهانسبرج بجنوب افريقيا والذى يشارك فيه 54 دولة أفريقية ورؤساء كل من جنوب أفريقيا وغانا وأثيوبيا وغينيا ونائب رئيس نيجيريا ورئيسى وزراء الكاميرون ورواندا.

وشارك فى الجلسة كل من تيرى تانوه، وزير النفط والطاقة وتطوير الطاقات المتجددة بكوت ديفوار، وزياد العذارى، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى بتونس، وسيلشى بيكيلى ، وزير المياه والرى والطاقة بإثيوبيا.

وأكدت الوزيرة، أنه تم تنفيذ برنامج وطنى طموح للإصلاح الاقتصادى، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإزالة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وهو ما يتسق مع مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يضع أولوية لتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع افريقيا، موضحة ان اجمالى الاستثمارات المصرية فى افريقيا بلغت 10.2 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات الافريقية فى مصر حوالى 2.8 مليار دولار.

ودعت الوزيرة، الحضور للمشاركة فى منتدى افريقيا 2018م، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والوكالة الاقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن هذا المنتدى ينعقد هذا العام فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019، مما يجعله منصة للمساعدة فى تشكيل أولويات القطاع الخاص للعام المقبل، وسيتضمن المنتدى يوم شباب رواد الأعمال (YED) الذى يوفر للشباب الصاعد فى القارة فرصة مقابلة مجموعة متنوعة من المستثمرين، اضافة إلى دور المرأة لمساعدتها على تحديد الأولويات القارية فى تجمع يسمى "تمكين المرأة فى أفريقيا"، مؤكدة أهمية هذا المنتدى فى وضع أولويات التنمية فى القارة الأفريقية، والذى سيعقد قبل نحو شهر من تولى السيد الرئيس، رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019، حيث يضع سيادته رؤية متكاملة للاهتمام بالتنمية وتحقيق التكامل الاقتصادى مع كافة الدول الأفريقية.

وأشاد الحضور خلال الجلسة، بمناخ وفرص الاستثمار فى مصر، خاصة مع اختيار "بنك راند ميرشانت" مصر، مؤخرا أفضل بلد للاستثمار فى عام 2019 فى قارة إفريقيا، خلال تقرير "أين تستثمر فى إفريقيا"، حيث تعد أكثر الدول الإفريقية جذبا للاستثمارات؛ لأنها أكبر سوق إفريقية من حيث إجمالى الناتج المحلى، حيث تتميز بأكبر سوق استهلاكية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعقب ذلك، شاركت الوزيرة، فى جلسة حول المشروعات الرائدة فى الاستثمار بالتعاون مع مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع افريقيا، بحضور أحمد هيكل، رئيس مؤسسة القلعة، وتيم تيرنر، رئيس إدارة المخاطر بالبنك الافريقى للتنمية، حيث تم عرض خلال الجلسة، عدد من المشروعات الرائدة فى مصر واثيوبيا وتوجو، منها مشروع إنشاء الشركة المصرية للتكرير والتى تعد أكبر مشروع قطاع خاص بمصر، ويبلغ تكلفته الاستثمارية 4.273 مليار دولار، منهم اتفاقيات بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكى مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وهم البنك الإفريقى للتنمية، وبنك اليابان للتعاون الدولى ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار، وبنك كوريا للصادرات والواردات وبنك الاستثمار الأوروبي.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس البنك الافريقى للتنمية، اكينومى اديسينا، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تلعب دورا محوريا فى دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة بيها وبين دول القارة من جهة ومع مختلف دول العالم من جهة أخرى، مشيرا إلى أهمية المشروعات القومية التى تنفذها مصر وخاصة مشروع محور تنمية قناة السويس، وتطوير الموانئ، والتى من شأنها أن تساهم فى زيادة حركة التجارة والاستثمار بين الشرق والغرب وتنعكس ايجابا على مصر وافريقيا، مؤكدا دعم البنك لمصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقى لعام 2019، مشيدا بحرص القيادة السياسية فى مصر على تنظيم منتدى افريقيا 2018، ودعوة عدد من رؤساء الدول الافارقة ورواد الاعمال بالقارة للمشاركة فيه.

وثمن الدور الذى قامت به مصر خلال الفترة الماضية، لدعم فرص الاستثمار فى القارة الإفريقية، خلال ترأسها اجتماع التجمع الافريقى للبنك الدولى وصندوق النقد، وتقديمها مذكرة للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، تضمنت مطالب المجموعة الافريقية للبنك والصندوق فى مساعدة الدول الافريقية على تحقيق أهدافها الإنمائية، بما فى ذلك تعزيز استثمارات البنية الأساسية، والاستفادة من المعرفة والحلول المبتكرة لتحديات التنمية التى تواجه قارتنا، اضافة إلى مشاركة السيد الرئيس فى منتدى الصين افريقيا الذى عقد مؤخرا وهو ما يؤكد دور ومكانة مصر بين اشقائها الأفارقة، وذكر أن البنك استثمر 45 مليار دولار أمريكى فى العمليات فى جميع أنحاء أفريقيا مع التركيز بشكل كبير على البلدان الأقل نموا.