الأتراك يسعون لبيع كلاهم لتدنى ظروفهم الاجتماعية وتدهور اقتصاد بلادهم

كتب أحمد علوى

لجأ بعض الأتراك إلى بيع كلاهم لسداد ديونهم المتراكمة، وتعديل أوضاعهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة فى تركيا.

ونقل موقع 24 الإماراتى عن وسائل الإعلام التركية، إن "مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت مكتظة بإعلانات أتراك يرغبون فى بيع كلاهم، وتحمل عناوين مثل أبيع كليتى، وأريد بيع كليتى، ولا أدخن، وكليتى سليمة تماما، ولمن يبحث عن كلى للبيع، ومن يبحث عن كلى".

ولجأ البعض إلى مؤسسة "وقف الكلى" التركية لمساعدتهم فى بيع كلاهم، بعيدا عن إعلانات الإنترنت.

من جانبه، أوضح رئيس وقف الكلى التركى، تيمور أرك، اتصال مؤسسته يوميا عبر الفاكس، أو البريد الإلكترونى مواطنين يريدون بيع كلاهم.

وقال أرك "يتصل على الأقل شخص واحد كل يوم لبيع كليته، وربما يصل عدد المتصلين إلى 5 أو 10 أشخاص فى اليوم الواحد".

وتابع المسئول التركى أن بعض الأتراك عرضوا بيع كلاهم مقابل ما بين 40 و 50 ألف ليرة تركية، ( بين حوالى 6 آلاف و 8.3 آلاف دولار) لسداد ديونهم للبنوك.