اسعار البلطى تتراجع جنيها اليوم الخميس 8-11 2018

أسماء أمين

تراجعت أسعار السمك البلطى جنيها اليوم الخميس 8 نوفمبر بسوق العبور، وبلغ سعره ما بين 9 - 24 جنيها حسب النوع والحجم وبلغ سعر الفيليه البلطى من 30 إلى 70 جنيها.

وتراجع سعر سمك الثعابين 5 جنيهات ليصل من 40 إلى 140 جنيها، ويصل سعر السمك البورى ما بين 24 إلى 38 جنيها للكيلو. وبلغ سعر سمك البياض ما بين 29 - 35 جنيها ويصل سعر القراميط من 10 إلى 20 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة السويسى من 95-67 جنيها ، وبلغ سعر المكرونة المجمدة ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو. وبلغ سعر المكرونة الخليجى من 34 - 40 جنيها وبلغ سعر سمك السبيط ما بين 90 – 160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المرجان ما بين 22 إلى 41 جنيها .

وبلغ سعر الجمبرى من 125 إلى 320 جنيها حسب النوع والحجم فى حين ارتفع سعر الجمبرى الجامبو من 375 إلىى 425 جنيها وسعر الجمبرى المجمد من 125 إلى 165 جنيها، وبلغ سعر السبيط من 90 إلى 160 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكابوريا من 30 إلى 120جنيها، وبلغ سعر كيلو سمك موسى من 28- 34 جنيها وسمك وقار بلغ سعر الكيلو من 40 إلى 70 جنيها.