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استقرار أسعار الخضار اليوم الخميس 8-11-2018

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:16 ص
استقرار أسعار الخضار اليوم الخميس 8-11-2018 أسعار الخضار - صورة أرشيفية
أسماء أمين
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استقرت أسعار الخضار اليوم الخميس، فى سوق العبور 8 نوفمبر، بحيث وصل سعر البطاطس من 5 -7 جنيهات، وسجل سعر الطماطم من 4 إلى 6.5 جنيهات، وبلغ سعر البصل من 3.5 إلى 5 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة من 5 -8  جنيهات، طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور.

وسجل سعر كيلو الجزر بين 3 - 5.5 جنيهات، والخيار الصوب من 3 إلى 5.5 جنيهات، والخيار البلدى بين 1.5 إلى 3 جنيهات، وسجلت الفاصوليا الخضراء من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر البامية 15 جنيها، والملوخية 2.25 جنيهات.

وبلغ كيلو البسلة من 8-12 جنيها، سعر السبانخ ليصل من 5 إلى 7جنيهات، والقلقاس بلغ من 2 إلى 4.5 جنيها، وبلغ سعر الباذنجان البلدى من 1.5 إلى 3 جنيهات والباذنجان الرومى بلع سعره من 1.5 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الرومى بلدى من 3 إلى 4.5 جنيهات، والفلفل الرومى الصوب بلغ سعر الكيلو من 5  إلى 7 جنيهات .

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

البطاطس ب ٧ جنيه والطماطم ب ٦ جنيه..ف سوق الجمله بالعبور..وتقولى الاسعار مستقره

😎😣.. يعنى البيع للمستهلك حوالى ٩ او ١٠ جنيه للبطاطس و ٨ او ٩ جنيه للطماطم

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