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استرداد 15 ألف متر من أملاك الدولة فى حى المعصرة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:49 م
استرداد 15 ألف متر من أملاك الدولة فى حى المعصرة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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نجح حى المعصرة فى استرداد قطعة أرض مساحتها 15 ألف متر مربع على طريق الاوتوستراد.
 
 وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة الحفاظ على الأراضى المستردة وعدم السماح بأى تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لها لاستغلالها.
 
وأشار محمد العطيفى، رئيس حى المعصرة إلى أن أجهزة الحى تمكنت تحت إشراف اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وبمعاونة قوة من الشرطة من استرداد قطعة أرض مساحتها حوالى 10 ألف متر كانت مخصصة لإحدى الشركات وتم سحبها منها وتعويضها بقطعتين فى أراضى الاستثمار بالقطامية إلا أن الشركة تقاسعت عن تنفيذ القرار.
 
وأضاف رئيس الحى أنه عند قيام أجهزة المحافظة باسترداد الأرض تبين أن الشركة تعدت على مساحة أكبر من المساحة التى كانت مخصصة لها بـ 5 آلاف متر إضافية وقامت القوات باسترداد كامل المساحة، التى قدرت بـ 15 ألف متر مربع ووضع اللافتات اللازمة على الأرض، التى توضح ملكيتها للدولة وعدم جواز التعامل عليها.
 

 


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