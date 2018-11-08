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استئناف حركة المترو بالخط الأول بعد رفع "السيخ الحديدى" بمحطة مار جرجس..صور

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:11 م
استئناف حركة المترو بالخط الأول بعد رفع "السيخ الحديدى" بمحطة مار جرجس..صور مترو الانفاق
كتب - رضا حبيشى
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عادت منذ قليل، حركة المترو بالخط الأول لطبيعتها بعد إزالة "السيخ الحديدى"، بالشبكة فى محطة مارجرجس.

 

أعلنت شركة مترو الأنفاق، تشغيل الخط الأول لمترو الأنفاق من محطة حلوان حتى محطة دار السلام ومن محطة المرج حتى محطة السيدة زينب كالمعتاد فى الاتجاهين، وتشغيل سكة مفرد ( طالع- نازل ) من محطة دار السلام حتى محطة السيدة زينب، لوجود عارض بالشبكة الكهربائية بسبب جسم غريب ( سيخ حديدى ) بالشبكة بمحطة مارجرجس.


وأوضحت شركة المترو أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ والصيانة لرفع الجسم الغريب من الشبكة الكهربائية.

حركة المترو بالخط الأول لطبيعتها (1)
 
 
حركة المترو بالخط الأول لطبيعتها (2)
 
حركة المترو بالخط الأول لطبيعتها (3)
حركة المترو بالخط الأول لطبيعتها (4)
 

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