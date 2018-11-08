اجتماعات برلمانية حكومية لمناقشة طبيعة عمل الشركة الوطنية للاستثمار الإفريقى

كتب أحمد عرفة

أكد النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستستضيف عددًا من ممثلى وزارة الزراعة خلال الأيام المقبلة، لشرح مهمة الشركة الوطنية للاستثمار الإفريقى، التى أعلنت الحكومة الموافقة على إنشائها، وبيان دورها وطريقة تعاملها مع الدول الإفريقية.

وقال عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذه الشركة ستكون خطوة مهمة نحو الاستصلاح الزراعى فى بعض الدول الإفريقية وعلى رأسها تنزانيا، ولكن لابد من بيان ما إذا كان الهدف من هذه الشركة هو الاستفادة من الثروة الحيوانية لبعض الدول الإفريقية، أم هدفها تدشين سوق زراعى مشترك بين مصر وبعض الدول الإفريقية.

وأشار تمراز، إلى أن وجود شركة تضمن الاستثمار الإفريقى تعد خطوة مهمة نحو زيادة التعاون القائم بين مصر والقارة السمراء، وبالتالى لابد من تعظيم الاستفادة من هذه الشركة، ومناقشة أدوراها التى ستقوم بها خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس الوزراء وافق على الترخيص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية فى تأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقى"، على أن يتم تمويل حصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية والمدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالى 2018/2019.