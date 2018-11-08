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اتهامات لولاية جورجيا بتسريب بيانات الناخبين فى التجديد النصفى

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:30 ص
اتهامات لولاية جورجيا بتسريب بيانات الناخبين فى التجديد النصفى برايان كيمب
كتبت سالى حسام
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تلقت ولاية جورجيا اتهامات بتعريض أمن المواطنين للخطر بعدما تم تسريب بيانات 300 ألف شخص من المصوتين فى انتخابات منصب حاكم الولاية.
 
وبحسب صحيفة "التليجراف" فإن البيانات شملت أسماء 300 ألف من المصوتين وعناوينهم وأرقام البطاقات، وحتى حالتهم الصحية سواء كانوا أصحاء أو معاقين، وكانت البيانات كلها على ملف excel يمكن فتحه بسهولة.
 
وجاء التسريب عندما طلب وزير الدولة بولاية جورجيا من المصوتين الذين قاموا بتسجيل أسمائهم للإدلاء بأصواتهم الدخول على موقع الولاية للتأكد من بياناتهم وصحتها، لكن الوسيلة التى منحها الموقع هى ملف excel مفتوح للجميع، ليس فقط للقراءة بل أيضا لتغيير البيانات أو حذفها، كذلك يمكن لأى شخص وليس حتى قراصنة محترفين استغلال هذه البيانات فى عمليات نصب أو احتيال.
 
والمعروف أن وزير الدولة هو نفسه المرشح لمنصب حاكم الولاية، برايان كيمب، والذى كان تلقى اتهامات أيضا باستخدام سلطاته من أجل حجب أصوات الناخبين الذين يمكن أن يختاروا منافسته ستايسى أبرامز، والتى كانت تطمح لأن تكون أول امرأة سوداء تتولى منصب حاكم ولاية فى أمريكا.
 
لكن جاءت النتيجة بفوز برايان كيمب بنسبة 50.3% من الأصوات، بينما رفضت أبرامز الإقرار بالهزيمة وقالت إنها ستعمل على إجراء جولة تصويت جديدة فى ديسمبر مشككة فى شرعية فوز كيمب.

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