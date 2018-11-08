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إغلاق جزئى لشارع الجيزة بتقاطعه مع شارع الطحاوية لمدة يومين لنقل المرافق

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:33 م
إغلاق جزئى لشارع الجيزة بتقاطعه مع شارع الطحاوية لمدة يومين لنقل المرافق إغلاق طريق-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة، إغلاق جزئى لشارع الجيزة وتقاطعه مع شارع الطحاوية لمدة يومان، بسبب أعمال نقل مرافق تتعارض مع أعمال نفق النهضة ، وستبدأ تلك اﻷعمال من يوم الجمعة الموافق 9/11/2018 فى تمام الساعة 1 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً ويوم السبت الموافق 10/11/2018 من الساعة 1 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً وذلك لنقل مسار بعض خطوط المياه المتعارضة مع الأعمال التى تتم بنفق النهضة .
 
وتجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلات مرورية بالمنطقة لمساعدة قائدى المركبات مستخدمى هذه الطرق وتغيير الحركة المرورية إلى محاور بديلة، منها القادم من نفق الجلاء اتجاه كوبرى الجامعة ، سيتم غلق الطريق على مرحلتين، وعدم البدء فى المرحلة الثانية، إلا عقب الانتهاء من المرحلة الأولى، وستقوم الإدارة العامة لمرورالجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية المرورية بنطاق التحويلة بالكامل، ونشر خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات بالتعديلات الجديدة.
 
 

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