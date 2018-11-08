إصابة 8 فى انقلاب سيارة أجرة بطريق الحمروين ـ القصير بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 8 أشخاص، اليوم، فى انقلاب سيارة أجرة بيجو، بطريق الحمروين - القصير، وتم نقلهم لمستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اخطارا يفيد انقلاب سيارة اجرة رقم 9222 اجرة البحر الأحمر، بمنطقة الحمروين - طريق القصير.

على الفور تم الدفع بـ4 سيارات اسعاف لموقع الحادث تبين إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى القصير، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفى، حيث تم إجراء جميع الفحوصات والأشعة اللازمة للمصابين وجميع الإصابات متوسطة وجميع الحالات تحت الملاحظة لتلقى العلاج.

وكانت أسماء المصابين يحيى حسين أحمد 55 سنه، إبراهيم عادل ابراهيم 35سنة، وأميرة نجار حسن 17سنة، وحنان سعد توفيق 35سنة، وشادى محمد عبد الحميد 5 سنوات، وندا محمد المهدى 20 سنة، وهالة أشرف 20 سنة، تبارك أحمد عبدالله 22 سنة.