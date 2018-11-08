إصابة مستوطنين اثنين فى عملية إطلاق نار قرب رام الله

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أصيب مستوطنان إسرائيليان ، فى ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء ، برصاص مسلحين ، على مقربة من حاجز المحكمة، المؤدى إلى مدينة البيرة، قرب مستوطنة "بيت إيل" قرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت الاذاعة العبرية الرسمية ، إن مستوطنين أصيبا بجروح بعد إطلاق النار على مركبة، بالقرب من مستوطنة "بيت ايل".

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز المحكمة، ونشرت قواتها فى محيط مدينة البيرة، وبدأت بعمليات بحث وتمشيط عن مطلقى النار.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال حى البالوع، وانتشرت فى أكثر من منطقة فيه وتبحث عن كاميرات تصوير للوصول الى مطلقى النيران.

ودفعت قوات الاحتلال بقوات كبيرة على مقربة مخيم الجلزون، شمال البيرة، حيث انتشرت الجيبات العسكرية فى الشارع المؤدى للمخيم.