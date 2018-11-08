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الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:22 م
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إصابة عامل تعدى عليه اثنين من جيرانه بسبب خلافات بينهم بالدقهلية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:23 م
إصابة عامل تعدى عليه اثنين من جيرانه بسبب خلافات بينهم بالدقهلية مشاجرة - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب
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أصيب عامل بقرية بشلا بمركز ميت غمر بإصابات خطيرة بعد تعدي اثنين من جيرانه عليه بسبب خلافات بينهما.
 
تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهليه اخطارا من العميد محمد شرباش بورود بلاغ من مستشفي ميت غمر إلى مأمور مركز ميت غمر بوصول عامل مصاب بإصابات خطيرة بسبب تعدى آخرين عليه.
 
وعلي الفور انتقل الرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ  وتبين اصابة المدعو محمود .ا. ر 26 عام ومقيم بقرية بشلا بنزيف بالبطن وجرح رضى بفروة الرأس، وبسؤال والده اتهم كلا من .محمد. م .م 18 عام و ابراهيم. م .غ 34 عام بالتعدى علي نجله بسكين وعصا خشبية وذلك لخلافات بسبب الجيرة، وتم ضبط الجناه واعترفا بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر وجاري عرضة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات،
 
 
 
 
 
 

 


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