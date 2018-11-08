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إصابة تلميذ إبتدائى فى حادث أتوبيس مدرسة بالمنصورة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:59 م
إصابة تلميذ إبتدائى فى حادث أتوبيس مدرسة بالمنصورة التلميذ
الدقهلية شريف الديب
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أصيب طالب بالصف السادس الابتدائي بعد أن صدمه أتوبيس مدرسة بمنطقة سعد الشربيني بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
 
وتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من النقيب عبد الكريم عوض مدير إدارة تأمين مستشفي الطوارئ بالمنصورة، بوصول الطالب عمر مصطفى عزت البلقاسي 11 سنة - طالب في الصف السادس ابتدائي - مجمع الايمان بمنطقة سعد الشربيني بمدينة المنصورة مصابًا بجروح مختلفة، نتيجة إصطدام أتوبيس المدرسة.
 
واستقبلت مستشفى الطوارئ التابعة لجامعة المنصورة الطالب وقام الدكتور سمير عطية استاذ الأوعية الدموية ومدير المستشفى بتحويلة إلى قسم جراحة المخ والأعصاب، وتبين إصابة الطالب بنزيف بالعينين ( تحت الملتحمة ) وكدمة بالصدر وتجمعات دموية بالوجه.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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