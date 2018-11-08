إستبعاد مديرا مدرستى الشهيدين عادل الغرباوى و فهمى بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استبعاد مديرا مدرستي الشهيد عادل الغرباوي الإبتدائية والشهيد فهمي الإبتدائية بقرية أم الزين التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق لإهمالها وتقصيرهما في العمل وعدم قيامهما بعملهما على الوجه الأكمل وعدم المتابعة لسجل الحضور والإنصراف وتدني مستوى النظافة بالفصول داخل المدرسة الأمر الذي ترتب عليه تقصيراً في آداء وتقديم الخدمة التعليمية .

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة للمدرستين للتأكد من إنتظام سير اليوم الدراسي ومتابعة العاملين بالمدرستين .

وكلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التربية والتعليم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مديري المدرستين لإعادة الإنضباط بالمدرستين وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للتلاميذ وحسن إختيار إدارة المدرسة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب ، مشدداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالمنشآت التعليمية وتحقيق الإنضباط في العمل والتأكد من قيامهم بأداء عملهم على الوجه الأكمل .

خلال جوله محافظ الشرقية لقرية بني عباد وجه رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع كفاءة طريق الزقازيق / ميت غمر وإزالة الإشغالات ومن على جانبي خط السكة الحديد وإنارة وصيانة الأعمدة الكهربائية وتحسين مستوى النظافة وتلبية مطالب المواطنين .

وكلف مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة لمبنى مقام بجوار مدرسة دويده الإبتدائية المشتركة التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية للتأكد من إستيفائه لكافة إشتراطات تراخيص البناء وإلتزامه بالمساحة المحدده له وإلزامه بعدم تعديه على سور المدرسة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله إذا ثبت تعديه على سور المدرسة مع إزالة المخالفة فوراً حفاظاً على المنشآت العامة والحكومية ، ذلك بعد ملاحظته وجود مبنى مجاور للمدرسة قام صاحبة بالتعدي على سور المدرسة وإقامة شدات خشبية .. على الفور أمر المحافظ بإزالة الشدات الخشبية

كان م الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شهد طابور الصباح مع بداية اليوم الدراسي بمدرسة الدكتور أحمدي عبد العزيز الثانوية ببني عباد التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية وقام بمشاركة الطلاب تأدية تحية العلم والسلام الوطني .