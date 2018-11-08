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إخلاء مبنى ديوان محافظة أسيوط للمرة الثالثة للتدريب على الطوارئ والكوارث

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:38 م
إخلاء مبنى ديوان محافظة أسيوط للمرة الثالثة للتدريب على الطوارئ والكوارث إخلاء مبنى ديوان محافظة أسيوط
اسيوط - ضحا صالح
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أجرت محافظة أسيوط للمرة الثالثة تجربة إخلاء مبني ديوان عام المحافظة من الموظفين والمواطنين لتدريب العاملين وكافة الأجهزة المعنية على التعامل والإستعداد لحدوث أي كوارث أو أزمات بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي متمثلة في المستشار العسكري ؛ وذلك بحضور اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ، ونبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة ، والمقدم وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة وقيادات مديرية الأمن وقسم شرطة ثان أسيوط ومسئولي إدارات المرور والحماية المدنية بأقسامها وهيئة الإسعاف.

وتضمن السيناريو الإشتباه في العثور على جسم غريب في محيط مبني ديوان عام محافظة أسيوط حيث تم استدعاء الحماية المدنية والإسعاف وضباط الشرطة ؛ وقام أحد ضباط الدفاع المدني بارتداء بدلة التعامل مع المتفجرات والتوجه إلي الجسم الغريب وإلتقاطه عبر أحد الأجهزة المستخدمة في التعامل مع المتفجرات وإبعاد الجسم ووضعه في منطقة خالية من المواطنين ، كما تم خلال سيناريو الإخلاء القيام بتجربة نقل مصابين إلى سيارات الإسعاف بالإضافة إلى إخلاء وتجميع العاملين بالديوان العام في الحديقة المواجهه للديوان العام.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إنه يتم إجراء تجربة إخلاء لمبني ديوان عام المحافظة بهدف تدريب العاملين بالديوان والقطاعات والأجهزة المعنية علي كيفية الإخلاء الآمن والمنظم من الديوان العام والتعامل الفوري مع الموقف في حالة حدوث حريق أو كارثة كل في قطاعه ومجاله من خلال خطوات وإجراءات يتم إتباعها في هذه الحالة للحفاظ على الأرواح وتقليل الخسائر مؤكداً على تكرار تنفيذ تجربة الإخلاء فجأة ودون الإعلان عن موعد محدد لها مشيداً بالجهود المبذولة من قبل القطاعات المشاركة في التجربة والتعاون والتنسيق فيما بينها.

 
 
 
 
 
 

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