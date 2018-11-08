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إتفاقية تعاون بين الجامعة المصرية الصينية وجامعة جياوتونج

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:27 م
إتفاقية تعاون بين الجامعة المصرية الصينية وجامعة جياوتونج توقيع إتفاقية تعاون بين الجامعة الصينية وجامعة جياوتونج في هندسة البرمجيات
وائل ربيعى
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وقع الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق بروتوكول تعاون مع جامعة جياوتونج في هندسة البرمجيات بحضور وفد صيني عالي المستوي. 
 
تأتى الاتفاقية بخصوص برنامج الحاسبات والمعلومات بكلية الهندسة والتي بموجبها يتاح للطلاب الراغبين من طلاب الجامعة المصرية الصينية الحصول على درجة علمية مشتركة من الجامعتين كما يتاح للطلاب الراغبين من هذا البرنامج السفر إلى الصين لمدة عامين أثناء الدراسة لدراسة بعض المقررات والحصول علي التدريب الميداني والاحتكاك بمجتمع صناعة البرمجيات المتميز. 
 
وقال الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، إنه تم اختيار جامعة جياوتونج لأنها جامعة لها علاقات دولية كبيرة واتفاقيات مع 32 دولة ذات اقتصاد قوي مثل أمريكا وبريطانيا وفيلندا وألمانيا وتعد هذه الجامعة من الجامعات المتميزة في صناعة البرمجيات وهي من أعلي الجامعات ترتيبا بخصوص التوظيف ويحصل خريجوها على أعلى رواتب على مستوى العالم وهذا يعطي ميزة كبيرة للخريجين نظراً  لما سوف يتلقوه من تعليم متميز  إضافة إلى أنه خلال دراستهم سيكون لهم احتكاك مع الشركات اللي تعمل في هذه الصناعة والتي يمكن التعامل معهم أون لاين وأكد سيادته أنه ليس هناك حد أقصى لأعداد الطلاب وسوف تقدم حوافز مالية للطلاب المتفوقين. 
 
وأضاف الشيحي أنه سيتم اختيار الطلاب الراغبين في المشاركة بهذا البرنامج وفق ثلاثة شروط وهي اجتياز اختبار الحد الأدنى في اللغة الصينية وتوفر الجامعة للطلاب مدرسات صينيات لتعليم الطلاب اللغة الصينية و أجتياز اختبار الحد الأدنى للغة الانجليزية لأنه سيلتقي تعليمه باللغة الإنجليزية والجامعة توفر أيضا للطلاب كورسات للغة الإنجليزية والشرط الثالث أن يكون الطالب متفوق دراسيا لأنه سيكون سفيرا للجامعة في دولة الصين. وسيتم اختيار هؤلاء الطلاب من خلال لجنة من الطرفين المصري والصيني كما أن الجامعة بصدد توقيع اتفاقية اخري خلال الفترة المقبلة لقسم الإنشاء والتنفيذ بكلية الهندسة مع نفس الجامعة الصينية.
 
 

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