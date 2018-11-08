أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 8-11-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 8-11-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 776.845 مليار جنيه.



البورصة تربح 3.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 776.845 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 776.845 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 302 مليون ورقة مالية بقيمة 958 مليون جنيه عبر تنفيذ 30.5 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11.12%، والعرب على 7.23% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.01%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 23.6 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 25.5 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 13732 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2200 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.73% عند مستوى 13415 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.55% عند مستوى 702 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1760 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.

وارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 62 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

أورنح أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لشركة أورنج مصر للاتصالات لشراء أسهم الراغبين فى بيع أسهم الشركة تمهيدا للشطب الاختيارى، بداية من جلسة تداول يوم 11 نوفمبر حتى نهاية جلسة تداول يوم 15 نوفمبر لتسجيل أوامر البيع والشراء وذلك بسعر 17.29 جنيه للسهم. أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لشركة أورنج مصر للاتصالات لشراء أسهم الراغبين فى بيع أسهم الشركة تمهيدا للشطب الاختيارى، بداية من جلسة تداول يوم 11 نوفمبر حتى نهاية جلسة تداول يوم 15 نوفمبر لتسجيل أوامر البيع والشراء وذلك بسعر 17.29 جنيه للسهم.

وطالبت البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء فى السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكود العملاء البائعين تؤدى إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

كما طالبت شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول يوم 15 نوفمبر على أن تقوم الشركات بإجراء أى تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد، على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها فى البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.

جلوبال تليكوم أعلنت شركة جلوبال تليكوم القابضة عن نتائج أعمالها خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، وحققت خسائر بلغت 345.1 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 56.8 مليون دولار فى الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية. أعلنت شركة جلوبال تليكوم القابضة عن نتائج أعمالها خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، وحققت خسائر بلغت 345.1 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 56.8 مليون دولار فى الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وأضافت شركة جلوبال تليكوم، أن إيراداتها تراجعت خلال فترة التسعة شهور الأولى من 2018 إلى 2.12 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 2.29 مليار دولار فى الفترة المقارنة من العام الماضى.

وعن الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 338.7 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 84.5 مليون دولار فى الفترة المقارنة من 2017.

وعلى مستوى الأعمال الفصلية، حققت الشركة خسائر خلال الربع الثالث من 2018 بلغت 357.6 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 20.5 مليون دولار فى الربع المقارن من العام الماضى.

وفى سياق متصل أعلن صرف أبو ظبى الإسلامى - مصر عن نتائج أعماله خلال الفترة التسعة أشهر الأولى من 2018، وحقق صافى ربح بلغ 632.19 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 500.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017،بنسبة نمو 26% على أساس سنوي، نتيجة زيادة الدخل من العائد.

وارتفع صافى دخل البنك من العائد خلال الفترة إلى 1.8 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 1.48 مليار جنيه فى التسعة أشهر المقارنة من العام الماضي.

وأرجع المصرف، فى بيان للبورصة، الزيادة فى العائد إلى زيادة الهامش المحقق فى محفظة التمويلات إلى 668 مليون جنيه بنسبة زيادة 37% عن العام الماضى بالإضافة إلى زيادة العائد من استثمارات الخزانة والودائع بمبلغ 520 مليون جنيه بنسبة 44% عن 2017.