أبو الغيط يرحب بدعوة العاهل المغربى لتأسيس آلية سياسية للحوار بين المغرب والجزائر

كتب مصطفى عنبر

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه بما جاء فى الخطاب الذى ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، فى 6 نوفمبر الجارى، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء، من دعوة لاستحداث آلية سياسية مشتركة للحوار المباشر بين المغرب والجزائر، بهدف تجاوز أية خلافات بين البلدين العربيين الشقيقين، والنظر فى القضايا الثنائية العالقة فيما بينهما.

واعتبر الأمين العام أن تلك الدعوة الهامة تمكن من فتح أفق جديد فى العلاقات الثنائية بين البلدين وبما يفتح الباب أمام تحسين الأجواء على مستوى اتحاد المغرب العربي، ويسهم فى تدعيم التعاون فى كل من منطقة شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء وبالذات لمواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة.

ومن جانبه قال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن أبو الغيط حرص فى هذا الإطار على التأكيد على أهمية الدور الذى تلعبه كلا الدولتين العربيتين فى إطار منظومة العمل العربى المشترك فى العديد من المجالات، الأمر الذى يحتم التعاطى بإيجابية مع الأطروحات الرامية لتقريب الرؤى بينهما تجاه الموضوعات الخلافية، خاصة فى ظل تجاورهما الجغرافى ومواجهة كليهما لتحديات مشتركة عديدة مهمة على رأسها خطر الإرهاب.