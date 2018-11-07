8 يناير.. الحكم على 12 متهما قتلوا تاجرا لسرقته بأطفيح

كتب ـ أحمد الجعفرى

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد عوض الله تأجيل جلسات محاكمة 12 متهم بقتل تاجر عمداً مع سبق الإصرار والترصد لسرقته بمركز أطفيح بجنوب الجيزة، لجلسة 8 يناير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار بعضوية المستشارين محمد رشوان وخالد الشلقامى وسكرتارية وجيه أديب وأبو بكر طه.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة أحالت المتهمين وهم كل من "محمد.ر" 22 سنة عامل، و"مصطفى.ن" 22 سنة عاطل، و"مؤمن.ب" 27 سنة نجار مسلح، و"رجب.م" و"علاء.ا" و"أحمد.ص" و"محجاج.ص" و"أحمد.ع" (هاربين) و"عبد الله.م" 23 سنة دبلوم صنايع و"محمود.ص" 30 سنة تاجر، و"على.أ" 30 سنة فلاح؛ إلى محكمة الجنايات بعدما وجهت لهم اتهامات متنوعة ما بين القتل العمد والسرقة واخفاء مسروقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا للسطو المسلح على المجنى عليه "رضا.ج" أثناء استقلاله السيارة المملوكة له بدائرة قسم شرطة أطفيح، قاصدين سرقته ووزعوا الأدوار بينهم للايقاع بالمجنى عليه، وترصدوا خط سيره وما أن تمكنوا منه حتى أطلقوا أعيرة نارية تجاه سيارته لإجباره على التوقف، وقطعوا عليه الطريق، مما أسفر عن إصابته التى أسفرت عن وفاته.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين سرقوا مشغولات ذهبية وسلاح نارى مرخص مملوك للضحية ومبلغ مالى وفروا هاربين، وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحثى تمكن من تحديد هوية المتهمين، وألقى القبض على عدد منهم، وما زال الباقين هاربين، ووجهت النيابة لهم اتهامات القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وحيازة أسلحة نارية وذخيرة والشروع فى القتل.