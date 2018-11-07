6 ديسمبر.. الحكم فى إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث عنف النزهة"

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة المتهم أحمد محمد فى اتهامه مع آخرين بـ"أحداث عنف النزهة" التى وقعت فى شهر ديسمبر من عام 2013، لـ 6 ديسمبر للنطق بالحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أحمد محمد محمدى وعبد الله محمد وبلال أيمن يوسف وأحمد سليم، بالاشتراك فى مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، واشتراكهم مع آخرين فى قتل 9 مواطنين، والشروع فى قتل 4 ضباط و10 مجندين.

وكما وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، والبلطجة.