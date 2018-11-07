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11 ساعة ونصف كيلو ذهب.. سطا عليها ميكانيكى وزوجته من خزينة عجوز الطالبية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:00 ص
11 ساعة ونصف كيلو ذهب.. سطا عليها ميكانيكى وزوجته من خزينة عجوز الطالبية سرقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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بحيلة ما نجحت "منى" فى سرقة مفتاح شقة جارتها المسنة صاحبة الـ72 عامًا، بمنطقة الطالبية بتحريض من زوجها الميكانيكى، الذى خطط لسرقة شقتها بعد علمه باحتفاظها بمبالغ مالية ضخمة داخل خزينة بمنزلها.

انتهز "حمادة" فرصة خروج جارته "سعاد" لزيارة ابنتها فى الطابق العلوى من العقار، واستعان بشقيقه وتوجها صوب شقة جارتهم، وتمكنا بواسطة المفتاح الذى سرقته الزوجة من الدخول بسهولة، وأخذا يتجولان على عجل داخل الشقة بحثًا عن الخزينة.

لم يطل بحث الشقيقان وعثروا على مبتغاهما، وحملوا الخزينة سويًا وتوجها بها إلى منزلهما، وهناك تولوا فتحاها، وكانت المفاجأة، عثورهما بداخلها على مشغولات ذهبية وزنت نصف كيلو و11 ساعة يد ومبلغ 35 ألف جنيه.

عادت السيدة العجوز إلى منزلها فى ساعة متأخرة فخلدت إلى النوم، وفى صباح اليوم التالى فوجئت باختفاء الخزينة كان ذلك بمثابة الصاعقة التى نزلت عليها، وعلى الفور أبلغت أجهزة الأمن التى بدأت تتحرى عن الواقعة.

اكتشفت أجهزة الأمن التى انتقلت إلى محل الواقعة، وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة، ومن خلال إجراء التحريات والمعاينة وفحص العقار تم العثور على الخزينة أعلى سطح العقار خالية من محتوياتها.

وتوصلت أجهزة الأمن بعد جهود مكثفة من جانبها، إلى هوية الجناة وهما الميكانيكى وزوجته وشقيقه، وألقت القبض عليهم، ولمواجهة المتهم الرئيسى اعترف مبررًا فعلته لمروره بأزمة مالية دفعته لذلك.


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