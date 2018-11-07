وكيل صحة الأقصر يستقبل أطباء واستشاريين لدعم مستشفى القرنة

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أول إمداد أطباء بشري على مستوى الصعيد من الإدارة المركزية للرعاية العاجلة الحرجة لمستشفى القرنة، وذلك بدعم قوي من الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.

ورحب الدكتور السيد عبد الجواد، خلال الاستقبال بالأطباء الإستشاريين والإخصائيين بتخصصات طبيه مهمة من الإدارة المركزية للرعاية العاجلة الحرجة بوزارة الصحة لمستشفى القرنة بالأقصر، وذلك حرصا على تأدية خدمة علاجية متميزة للمرضى ولسد عجز الأطباء بالمستشفى.

وأشار عبد الجواد وكيل الوزارة، في بيان صحفي، أن مستشفى القرنة تشهد خلال هذه الفترة تغيراً ملحوظاً من حيث التجديدات والتجهيزات وضخ أطباء متخصصون في أمراض النسا والجراحة والأنف واللوز والباطنة وغيرها، وما زال العمل جاري على قدم وساق لراحة المرضى وتلبية رغباتهم.