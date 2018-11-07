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وفد من رجال الأعمال يزور مجموعة مصانع العربى بقويسنا

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:30 ص
وفد من رجال الأعمال يزور مجموعة مصانع العربى بقويسنا محمود العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى
كتب ـ هانى الحوتى
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وصل وفد جمعية رجال الأعمال المصريين، صباح اليوم الأربعاء، مصانع العربى بمنطقة مبارك الصناعية بمدينة قويسنا، وذلك فى إطار زيارة نظمتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، بدعوة من محمود العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى.

 

ويضم الوفد كل من، المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وطه خالد أمين صندوق الجمعية، وحسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومجد المنزلاوى عضو مجلس إدارة الجمعية، ومحمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمد عصام الدين عباس رئيس مجلس إدارة بيراميدز بارك ريزورت، وأحمد السكرى رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى، وأمينة فهمى نائب رئيس المجلس، شريف سليمان صوابى رئيس مجلس إدارة شركة واى اوت إيجيبت.

 

كما ضم الوفد عددا من أعضاء من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وهم "شريف زهران، وعصام السيد، من شركة مصانع زهران، وسامى العشماوى، من مصانع الأهرام للألومنيوم، وأشرف طهيو، من بنك بلوم مصر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مبادرة رواد النيل وهم ميادة الشربينى، وإسماعيل تاج الدين، وأحمد سيد، ومحمد السيد، وضم الوفد أيضا وسام مطيع، ومحمد عبد العزيز من شركة الكترونيكس، والمستشار التجارى لسفارة رومانيا.

 

ومن المقرر أن يتفقد الوفد مصانع العربى، ليتعرف على التجربة الناجحة للمجموعة فى التصنيع المحلى للأجهزة المنزلية والإلكترونيات.


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مصانع العربى

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