وصول وزراء الرى والتعليم والتضامن عقب حضور فاعليات منتدي الشباب بشرم

كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، كلا من الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي، و الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم قادمين من مدينة شرم الشيخ عقب حضور منتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي انتهت فعالياته امس الثلاثاء.