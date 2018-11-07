وصول وزراء الرى والتعليم والتضامن عقب حضور فاعليات منتدي الشباب بشرم

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، كلا من الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم قادمين من مدينة شرم الشيخ عقب حضور منتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي انتهت فعالياته امس الثلاثاء.
وصل الوزراء علي متن الطائرة المصرية القادمة من مدينة شرم الشيخ، وقامت سلطات المطار بانهاء إجراءات وصولهم عبر الصالة الحكومية.
واختتمت أمس الثلاثاء فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير.
وانطلق المنتدى السبت الماضي، وبمشاركة أكثر من 5000 شاب من 163 دولة حول العالم، واستمرت فعالياته على مدار الثلاثة أيام الماضية، من خلال عقد 32 جلسة ناقش خلالها المشاركون ملفات عدة أبرزها السلام والإرهاب وفرص العمل والأمن المائي، والتنمية المستدامة.
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