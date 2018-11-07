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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:52 م
خالد صلاح
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وزير الدفاع اللبنانى يؤكد أهمية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:06 م
وزير الدفاع اللبنانى يؤكد أهمية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم وزير الدفاع اللبنانى
أ ش أ
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أكد وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف اليوم الأربعاء على ضرورة عودة اللاجئين السوريين المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية إلى وطنهم ، بعد أن انتفت أسباب نزوحهم والتي كانت تتمثل في تردي الأوضاع الأمنية في سوريا.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرالدفاع اللبناني لسفيرة الدانمارك ميريتي جول ظهر اليوم ، حيث جرى البحث في إمكانية مساهمة الدانمارك في مشروعين ؛ لإنشاء مستشفيات عسكرية جديدة لصالح لبنان والعمل على الحد من استهلاك الطاقة في المؤسسة العسكرية بهدف توفير وخفض الإنفاق.

وأشار الوزير الصراف إلى أن المجتمع الدولي يجب عليه أن يعمل على إيجاد حل جذري لأزمة النزوح السوري وأن يكون هناك تبادلا للمعلومات بين السلطات اللبنانية والهيئات الدولية المعنية بملف النازحين مثل مفوضية شئون اللاجئين.

واستنكر وزير الدفاع اللبناني قيام إسرائيل بخرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية..مشيرا إلى أن الخروقات الإسرائيلية تتم بشكل شبه يومي على نحو ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي صدر عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 .

 


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