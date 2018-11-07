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وزير الخارجية اليمنى يبحث مع المبعوث الأممى إجراءات بناء الثقة ومسار السلام

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:43 م
وزير الخارجية اليمنى يبحث مع المبعوث الأممى إجراءات بناء الثقة ومسار السلام وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى
عدن (أ ش أ)
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بحث وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأممى مارتن جريفتثس، السبل الكفيلة بدفع عملية السلام فى اليمن وإجراءات بناء الثقة، تمهيدا لإحياء المشاورات السياسية "لإنهاء الانقلاب" وفقا لمرجعيات الحل.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبـأ نت" أن اليمانى أكد حرص القيادة السياسية على المضى فى مسار السلام الذى تقوده الأمم المتحدة باعتباره المسار الوحيد لإحلال السلام واستعادة الدولة والأمن والاستقرار، مؤكدا انفتاح الحكومة لمناقشة إجراءات بناء الثقة المقترحة من المبعوث وأبرزها إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا.

ونوه بالجهود التى تبذلها الأمم المتحدة فى الجانب الإنسانى والذى يعتبر فى صدارة أولويات واهتمامات الحكومة اليمنية التى تعمل على تحقيق التعافى الاقتصادى واستقرار العملة الوطنية وإعادة الإعمار.

من جانبه، أشاد المبعوث الأممى بجهود الحكومة اليمنية لإحلال السلام، مؤكدا استعداده للعمل مع الحكومة الشرعية قبل تحديد موعد ومكان عقد المشاورات القادمة الذى يتطلع بأن تحقق خطوات إيجابية فى طريق السلام.

 


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