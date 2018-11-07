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وزير الإعلام اليمنى: ميليشيا الحوثى تقتحم مقرات الحرة وروسيا اليوم بصنعاء

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:23 ص
وزير الإعلام اليمنى: ميليشيا الحوثى تقتحم مقرات الحرة وروسيا اليوم بصنعاء المصوران المختطفان من صنعاء محمد عيضة وفؤاد الخضر
كتبت - إيمان حنا
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استمرارًا لمسلسل الانتهاكات الحوثية بحق الإعلاميين، اقتحمت مليشيات الحوثى مكتب شركة يمن ديجيتال ميديا المنتجة لقنوات الـ"بى بى سى" والحرة وروسيا اليوم فى صنعاء، واعتقلت مصور قناة الحرة محمد عيضة وحاصرت منزله، حسبما كتب وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر .

 

وأضاف الأريانى، أن الميليشيا قامت باعتقال المصور التليفزيونى فؤاد الخضر بعد مداهمة منزله، وما زال مكان الزميلين مجهولاً حتى الآن.

 

وعبر الأريانى، عّن إدانته بشدة الممارسات القمعية التى ترتكبها الميليشيا بحق الصحفيين والإعلاميين فى مناطق سيطرتها وآخرها اختطاف المصورين الصحفيين فى قناة الحرة محمد عيضة وفؤاد الخضر، بعد اقتحام منزليهما فى العاصمة صنعاء .

 

وأكد أن حادثة اختطاف الصحفيين عيضة والخضر تأتى بعد أيام من اختطاف المصور الصحفى اليمنى حامد العقود، وفى ظل استمرار احتجاز العشرات من الصحفيين والإعلاميين فى سجون الميليشيا بعضهم مر عليه أربعة أعوام.

 

وناشد الأريانى المجتمع الدولى بالضغط على الحوثيين لإيقاف انتهاكاتها بحق الإعلاميين وإطلاق سراح المحتجزين منهم .

 


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