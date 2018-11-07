video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 08:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

والد محام توفى بسبب جرعة بنج زائدة بحلوان: "مش هسيب حقه"

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 07:40 م
والد محام توفى بسبب جرعة بنج زائدة بحلوان: "مش هسيب حقه" الضحية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

روى طه أحمد مصطفى، موظف بالمعاش، تفاصيل وفاة نجله "محمد"، 31 سنة، محامٍ، بعد دخوله فى غيبوبة لمدة 13 يومًا، خلال إجراء عملية الزائدة داخل مستشفى بحلوان.

وقال والد الضحية، لـ"اليوم السابع": "ابنى دخل المستشفى يوم 20 أكتوبر الماضى، لاستئصال الزائدة، ودخل بعدها فى غيبوبة كاملة استمرت 13 يومًا، ويوم الجمعة 2 نوفمبر الجارى، أبلغني المسئولين بالمستشفى أنه فارق الحياة".

وتابع والد المحامي المتوفى: "حررت محضرًا ملحقًا لأننى كنت حررت محضرًا حينما دخل فى غيبوبة، بقسم شرطة حلوان، لإثبات الحالة، ثم محضر بالوفاة نتيجة الإهمال الطبى ولن أترك حقه لأنه ابنى الوحيد".

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة حلوان، من طه أحمد مصطفى، موظف بالمعاش، يفيد بوفاة نجله داخل مستشفى بمدينة حلوان، بعد دخوله فى غيبوبة استمرت 12 يومًا، نتيجة إعطائه جرعة بنج زائدة، أثناء إجراء عملية الزائدة.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، التى أمرت بعرض جثة الضحية على الطب الشرعى للتأكد من سبب وفاته، ووجود إهمال طبى من عدمه.

 

 
والد الضحية يتحدث لليوم السابع
والد الضحية يتحدث لليوم السابع

 

الضحية
الضحية


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عرض جثة محامى على الطب الشرعى للتأكد من وفاته بسبب إهمال طبى

وفاه محامى داخل مستشفى

اخبار حلوان

حلوان اليوم

اخبار الحوادث

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة