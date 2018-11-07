نيابة كرداسة تستعلم عن صحة تأمين مصنع على عامليه من عدمه بعد وفاة عامل بداخله

كتب سليم على

أمرت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، بالاستعلام عن قيام مصنع طوب بالتأمين على العاملين من عدمه، بعدما لقى عامل مصرعه إثر سقط آلة تحطيم الطوب عليه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية تحت إشراف المستشار إسلام شاكر وكيل النيابة، أن العامل يدعى "زكريا. ب" 25 سنة، خلال وقوفه على آلة تحطيم الطوب ضغط عن طريق الخطأ على زر التشغيل فسقطت عليه وتوفى فى الحال متأثرا بجراحه.

كان قسم شرطة كرداسة، تلقى إخطارا يفيد بوفاة عامل داخل مصنع طوب بدائرة، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث وبمنظارة الجثة تبين عدم وجود شبهة جنائية وأنه توفى نتيجة ضغطه على زر تشغيل آلة تحطيم الطوب عن طريق الخطأ.