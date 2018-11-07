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نقيب التمريض: منتدى شرم الشيخ فرصة لتبادل الأفكار بين شباب العالم

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 08:45 م
نقيب التمريض: منتدى شرم الشيخ فرصة لتبادل الأفكار بين شباب العالم كوثر محمود نقيب التمريض
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، وكيل وزارة الصحة لشئون التمريض، أن مشاركتها خلال الأيام الماضية فى منتدى شباب العالم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فرصة مهمة لتبادل الأفكار بين جموع شباب العالم الذين يحرصون على المشاركة فى المنتدى .

وقالت نقيب التمريض لـ"اليوم السابع"، إن الرئيس السيسى مهتم للغاية بضرورة الإصلاح الصحى ليحصل المواطنون على خدمات بجودة عالية، ما دفعه الى طرح حزمة خدمات الاصلاح الصحى فى يوليو الماضى حرصًا على المواطن والتى جاء فى مقدمتها مشروع قانون التأمين الصحى الشامل .

وأضافت نقيب التمريض أن تمثيلها للتمريض فى منتدى شباب العالم يعنى تقدير القيادة السياسية لدور التمريض فى توفير كل سبل الرعاية الصحية للمريض فى القطاعات الصحية المختلفة مضيفة أن النقابة تدعم دور الشباب وقدراتهم على بناء الوطن .

وتابعت نقيب التمريض أن الرئيس السيسى مؤمن ببناء الوطن بسواعد أبنائه من الشباب لافتة الى أن الجيل الحالى من شباب مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولم يسبق لرئيس مصرى أن فتح باب الحوار أمام الشباب بهذا الشكل وأثمرت التجربة عن ظهور نماذج مشرفة وقمة فى الوعى والنضج كانت تنتظر الفرصة التى أتاحها لهم الرئيس لإظهار قدراتهم وإبداعاتهم

وأشارت إلى الانطباعات والآراء الإيجابية التى أبداها شباب العالم عن مصر خلال مشاركتهم فى المنتدى توضح أنهم سيكونون خير سفراء لنقل الصورة الايجابية عن مصر كما هى دون رتوش وكما عايشوها بعد عودتهم إلى بلادهم.

وأضافت: "نستلهم من فكر وتوجهات الرئيس بمداومة الاهتمام بالشباب من خلال اللقاءات الدورية معهم لفتح المجال أمامهم لمعايشة ما يجرى على أرض الواقع".

 

 


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